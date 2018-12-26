2018-12-26T09:24:36+03:00
Происшествия

Найдено тело пропавшей кировчанки: женщину убил знакомый

Мужчина закопал тело, чтобы скрыть следы преступления
Александр ЧАРУШИН
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На время расследования преступника могут заключить под стражуНа время расследования преступника могут заключить под стражуФото: Олег ЗОЛОТО
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Поиски 40-летней кировчанки, пропавшей 18 декабря, завершены. Ее тело без признаков жизни обнаружено в Мурашинском районе Кировской области. Как рассказали в СУ СК России по Кировской области, женщину убил ее знакомый. Установлено, что он сделал это из корыстных целей, однако детали этого дела следователи пока не раскрывают. Как именно была убита женщина, устанавливает экспертиза.

- Убийца был найден достаточно быстро, - сообщили в ведомстве. - Следователи совместно с полицией выяснили, что именно он последним видел женщину живой. Тело знакомой он закопал, чтобы скрыть следы преступления.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчину планируют заключить под стражу на время расследования.

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