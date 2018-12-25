В Мурашах мужчина спаивал 14-летнюю знакомую своего сына

СЕГОДНЯ 19:53 2018-12-25T19:53:20+03:00

За это ему назначили 160 часов обязательных работ

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Жителя Мурашей обвинили в спаивании 14-летней девочки. Как выяснилось, мужчина в августе 2018 года построянно привлекал подругу своего сына к распитию алкогольных напитков. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

- Своими действиями 55-летний мужчина создавал угрозу нормальному развитию и формированию личности подростка, - отметили в ведомстве.

В итоге, суд признал мужчину виновным по статье УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции». Его приговорили к 160 часам обязательных работ.