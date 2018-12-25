В новогоднюю ночь кировчанам придется заплатить за проезд 40 рублей

СЕГОДНЯ 16:42 2018-12-25T17:31:20+03:00

В новогоднюю ночь будут работать четыре маршрута Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Центральной диспетчерской службе сообщили, что проезд в новогоднюю ночь в Кирове будет стоить 40 рублей. Жители города смогут уехать на общественном транспорте с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января.

- Специальная перевозка пассажиров будет организована от улицы Кирова в Нововятском районе, - пояснили в службе. - Также кировчане смогут уехать на автобусах № 23 и троллейбусных маршрутах № 1 и № 8.

Кроме того, жителей города предупреждают о том, что электронные транспорные карты действовать не будут.