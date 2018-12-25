2018-12-25T14:39:57+03:00
Происшествия

Житель Верхнекамского района до смерти избил сожителя матери

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строго режима
Анна КРЮКОВА
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Осужденный с назначенным наказанием не согласилсяОсужденный с назначенным наказанием не согласилсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя поселка Ожмегово Верхнекамского района признали виновным в смерти своего знакомого. В ночь с 20 на 21 марта 28-летний осужденный гостил у своей матери и ее сожителя. В какой-то момент мужчину попросили покинуть квартиру, однако он отказался это сделать. В итоге сын женщины и ее сожитель повздорили. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

- Осужденный несколько раз ударил по голове приятеля матери, - уточнили в ведомстве. - От полученных травм мужчина скончался на месте.

Жителя Ожмегово приговорили к 9 годам лишения свободы по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина будет отбывать наказание в колонии сторого режима.

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