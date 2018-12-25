В Кирове Дед Мороз обокрал женщину

СЕГОДНЯ 13:41 2018-12-25T13:41:42+03:00

«Дед Мороз» больше не выходил на связь с женщиной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Кировчанку обманули дистанционные мошенники. Как отметили в УМВД по Кировской области, 27-летняя женщина решила порадовать детей и пригласить для них Деда Мороза. Искать «волшебника» жительница стала в соцсетях.

- Девушка увидела в интернете об услуге «Дед Мороз на дом» и перевела якобы актеры, более 3 тыс. 800 рублей, - сообщили в ведомстве. - На следующий день актер не вышел на связь.

Кировчанка обратилась в полицию. Теперь правоохранители разыскивают злоумышленника. Чтобы не оказаться в такой же ситуации, жителям рекомендуют заключать договоры об указании услуг и не переводить деньги незнакомым людям.