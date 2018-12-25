В Кирове Дед Мороз обокрал женщину
Кировчанка перевела злоумышленнику более 3 тысяч 800 рублей
«Дед Мороз» больше не выходил на связь с женщинойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Кировчанку обманули дистанционные мошенники. Как отметили в УМВД по Кировской области, 27-летняя женщина решила порадовать детей и пригласить для них Деда Мороза. Искать «волшебника» жительница стала в соцсетях.
- Девушка увидела в интернете об услуге «Дед Мороз на дом» и перевела якобы актеры, более 3 тыс. 800 рублей, - сообщили в ведомстве. - На следующий день актер не вышел на связь.
Кировчанка обратилась в полицию. Теперь правоохранители разыскивают злоумышленника. Чтобы не оказаться в такой же ситуации, жителям рекомендуют заключать договоры об указании услуг и не переводить деньги незнакомым людям.