После нового года кировчане смогут летать в Нарьян-Мар прямыми рейсами

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-25T13:27:44+03:00

Время в пути будет составлять 1 час 50 минут. Фото: аэропорт «Победилово»

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С 8 января 2019 года кировчане смогут прямыми рейсами летать в Нарьян-Мар. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Руслайн№ на самолетах вместимостью 50 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Победилово».

- Решение открыть регулярные рейсы было принято во время переговоров между Правительством Кировской области, аэропортом и авиакомпанией, - пояснили в «Победилово».

Рейсы будут выполняться каждые вторник и четверг. Из Кирова самолет будет вылетать в 13.10, из Нарьян-Мара в 16.00. Время в пути будет составлять 1 час 50 минут. Продажа билетов уже стартовала.