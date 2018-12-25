2018-12-25T13:01:39+03:00
Общество

Следком возбудил уголовное дело по факту пропажи 40-летней жительницы Мурашей

Женщина пропала неделю назад
Анна КРЮКОВА
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Женщина может находиться в соседнем регионе. Фото: vk.com/lizaalert_kirovЖенщина может находиться в соседнем регионе. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» в связи с исчезновением 40-летней Елены Котельниковой. В последний раз женщина выходила на связь с родственниками 18 декабря. Об этом сообщили в следственном комитете по Кировской области.

- В рамках расследования будут устанавливаться обстоятельства ее пропажи и местонахождение женщины, - отметили в ведомстве.

Напомним, что женщина может находиться в Кирове, Мурашах, Кировской области или Республике Коми. Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба звонить по номерам: 485-238 или 02.

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