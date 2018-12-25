В Нолинске иномарка сбила ребенка: мальчика госпитализировали

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-25T12:49:36+03:00

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В понедельник, 24 декабря, в Нолинске водитель иномарки сбил 12-летнего ребенка. ЧП произошло на улице Первомайской в 07.20 часов. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- За рулем автомобиля «Фольксваген Т4» находился трезвый 19-летний молодой человек, - рассказали в ведомстве. - По предварительным данным, он сбил ребенка, когда тот переходил в неположенном месте.

Во время аварии мальчик получил травмы. На место ЧП приехала скорая помощь, врачи госпитализировали школьника.