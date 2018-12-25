2018-12-25T12:47:31+03:00
Происшествия

Жительница Кировской области вымогала деньги у настоятеля храма

Женщина требовала за молчание 50 тысяч рублей
Анна КРЮКОВА
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Сотрудники полиции задержали женщинуСотрудники полиции задержали женщинуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На жительницу Кировской области завели уголовное дело по статье УК РФ «Вымогательство». Она угрожала священнику и сообщала, что распространит в интернете порочащие его сведения. За молчание дама требовала 50 тысяч рублей.

- На встречу, назначенную женщиной священнику для передачи денег, пришли и полицейские, - пояснили в УМВД по Кировской области. - Они задержали злоумышленницу.

Выяснилось, что ей оказалась 52-летняя неработающая жительница Кировской области. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

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