Жительница Кировской области вымогала деньги у настоятеля храма
Женщина требовала за молчание 50 тысяч рублей
Сотрудники полиции задержали женщинуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На жительницу Кировской области завели уголовное дело по статье УК РФ «Вымогательство». Она угрожала священнику и сообщала, что распространит в интернете порочащие его сведения. За молчание дама требовала 50 тысяч рублей.
- На встречу, назначенную женщиной священнику для передачи денег, пришли и полицейские, - пояснили в УМВД по Кировской области. - Они задержали злоумышленницу.
Выяснилось, что ей оказалась 52-летняя неработающая жительница Кировской области. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.