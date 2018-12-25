Открытие бесплатных катков на Спасской и в Вересниках перенесли

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-25T11:28:39+03:00

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Каток на улице Спасской планировали открыть 23 декабря. Однако торжественное событие пришлось перенести. В пятницу, 21 декабря, на водопроводных сетях произошла авария. Из-за этого каток на «Вятском арбате» пришлось разбить. Об этом сообщили в администрации города.

- Каток на Спасской должен быть восстановлен до 27 декабря, - пояснили в мэрии. - К пятнице, 28 декабря, планируется окончание работ на катке в Вересниках.

Напомним, что уже сегодня в Кирове откроется каток на Театральной площади. На всех трех площадках кировчане смогут кататься бесплатно. Перед Новым годом там организуют прокат коньков. Еще больше информации о катках в Кирове можно найти здесь.