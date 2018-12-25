2018-12-25T11:30:46+03:00
Происшествия

В Кирове подрядчик, по вине которого погибли строители, получил условный срок

Мужчина полностью признал свою вину
Анна КРЮКОВА
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Строителей спасти не удалось. Фото: kirov.sledcom.ruСтроителей спасти не удалось. Фото: kirov.sledcom.ru
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В Кирове вынесли приговор генподрядчику, по вине которого погибли строители. ЧП произошло 29 июня на улице Зянкина. Мужчины сорвались с грузоприемной площадки, установленной на высоте 20-го этажа. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

- Строители получили травмы, не совместимые с жизнью, - пояснили в ведомстве. - Во время расследования выяснилось, что трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности при строительстве многоквартирного дома.

Оказалось, что генподрядчик, директор ООО «ЖилСтрой», выдал строителям гузоприемную площадку без паспорта и инструкции по эксплутации. В октябре мужчину задержали. Свою вину директор ООО «ЖилСтрой» полностью признал. Его осудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Мужчине назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

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