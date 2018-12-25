В Кирове открыли мемориал в честь Василия Сураева

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-25T11:29:51+03:00

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В день годовщины смерти Василия Куприяновича, 24 декабря 2018 года, прошло открытие доски памяти в его честь. Мемориал установили на здании Кировского молочного завода. Этим предприятием Сураев управлял более 20 лет.

- Василий Куприянович был не просто руководителем успешного предприятия, не просто блестящим организатором производства, - отметила глава Кирова Елена Ковалева. - Он был истинным патриотом своего города, много сделавшим для Кирова и его будущего.

Почтить память Почетного гражданина города пришли родственники, близкие, министр сельского хозяйства области Алексей Котлячков, представители различных предприятий и общественных организаций.

Василий Куприянович не только 20 лет «стоял у руля» КМК, но он также был депутатом Законодательного собрания Кировской области.