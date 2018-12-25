Новый статус: Киров на год станет столицей российского дизайна

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-25T11:27:10+03:00

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В 2019 году Киров станет столицей российского дизайна. Такое решение по результатам конкурсного отбора принял совет Союза дизайнеров России. Кировчане, представляя наш город, рассказали жюри конкурса о знаменитых личностях, связанных с Кировом, памятниках и музеях города, его архитектуре и народных промыслах.

- Новый статус дает нам стимул для развития городского пространства, - приводит слова сити-менеджера Ильи Шульгина пресс-служба города Кирова. - Хотелось бы понимать, какие тренды есть в России и мире, что мы можем применить в нашем городе.

В 2019 году в Кирове планируют провести свыше 20 событий, призванных развивать дизайн в самых разных сферах. Это будут конкурсы, выставки и мастер-классы, связанные с модой, созданием арт-объектов, ландшафтным дизайном и дизайном книг.