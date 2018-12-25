В Слободском двое уголовников вернутся в тюрьму за кражу чугунного люка

СЕГОДНЯ 09:12 2018-12-25T09:12:14+03:00

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В Слободском завершен судебный процесс над двумя местными жителями. 9 июля 2018 года приятели-уголовники похитили чугунный люк. 30-летний житель Слободского и его 37-летний сообщник совершили грабеж на глазах у прохожих: они погрузили люк на тележку и увезли с места ЧП. К слову, стоимость люка составила почти 7 тысяч рублей.

- Уголовное дело завели по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж группой лиц по предварительному сговору», - сообщает прокуратура Кировской области. - Оба ранее были судимы, один из них - 30-летний мужчина - за кражи. Его в итоге приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии строгого режима. 37-летний сообщник проведет 1 год и 1 месяц жизни в колонии-поселении.

Недавно мы рассказывали о краже двух мобильных телефонов из вагона поезда «Москва - Чита». 51-летний чепчанин вышел из поезда на станции Киров и прихватил с собой гаджеты на сумму 22 тысячи рублей. Мужчину будут судить.