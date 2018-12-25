На оформление «Театралки» ушло 500 тонн льда

СЕГОДНЯ 09:01 2018-12-25T09:01:31+03:00

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Вчера, 24 декабря, «Муниципальный контроль» проверил ход строительства новогоднего городка на Театральной площади Кирова. Напомним, работы по установке праздничных конструкций начались еще две недели назад. Теперь строительство городка подходит к концу: скульпторы завершают работу над ледяными фигурами.

- На создание новогоднего городка ушло 5 000 ледяных блоков, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Каждый весил по 100 килограммов. Лед везли из Тюмени и Перми, где водоемы замерзают гораздо быстрее, чем в нашем регионе. Места сбора блоков были выбраны заранее: их очистили от грязи и инородных предметов.

Также завершаются работы и по установке праздничного освещения «Театралки». Подходит к концу и строительство большой деревянной горки, ее уже проверяют на безопасность.