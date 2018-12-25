На оформление «Театралки» ушло 500 тонн льда
Вчера, 24 декабря, «Муниципальный контроль» проверил ход строительства новогоднего городка на Театральной площади Кирова. Напомним, работы по установке праздничных конструкций начались еще две недели назад. Теперь строительство городка подходит к концу: скульпторы завершают работу над ледяными фигурами.
- На создание новогоднего городка ушло 5 000 ледяных блоков, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Каждый весил по 100 килограммов. Лед везли из Тюмени и Перми, где водоемы замерзают гораздо быстрее, чем в нашем регионе. Места сбора блоков были выбраны заранее: их очистили от грязи и инородных предметов.
Также завершаются работы и по установке праздничного освещения «Театралки». Подходит к концу и строительство большой деревянной горки, ее уже проверяют на безопасность.