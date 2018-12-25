2018-12-25T11:10:46+03:00
Происшествия

В Кировской области неделю не могут найти 40-летнюю женщину

По данным волонтеров, она может находиться и в соседнем регионе
Александр ЧАРУШИН
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Фото: vk.com/lizaalert_kirovФото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области пропала 40-летняя Елена Котельникова. В последний раз женщина выходила на связь во вторник, 18 декабря. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. Волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в соцсетях ориентировку на поиск пропавшей кировчанки.

- Елена Котельникова ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, - указали волонтеры. - У нее темно-каштановые волосы и темно-синие глаза. Елена была одета в коричневую куртку с капюшоном и черные высокие сапоги, с собой у нее была черная сумка и портфель для документов. Женщина может находиться в Кирове, Мурашах, Кировской области или Республике Коми.

8(800)700-54-52 или 112 - сообщите любую информацию о судьбе Елены Котельниковой.

Вчера мы рассказывали о кировчанине, бесследно исчезнувшем две недели назад. Александр Юферев в итоге был найден в одной из больниц Нижегородской области.

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