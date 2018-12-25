2018-12-25T11:09:06+03:00
Происшествия

500 рублей за удар сковородой: житель Омутнинска обокрал собутыльника

Хозяин дома не смог дать отпор своему пьяному гостю
Александр ЧАРУШИН
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Фото: oskol.cityФото: oskol.city
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На днях в Омутнинске двое местных жителей распивали алкоголь. 51-летний хозяин дома и его 41-летний приятель поссорились прямо во время застолья: гость потребовал у своего собутыльника деньги. Получив отказ, он ударил 51-летнего мужчину сковородой по голове. После этого хозяин дома уже не стал сопротивляться и отдал нападавшему все, что у него было, - 500 рублей наличными.

- Сигнал об этом ЧП полицейские получили от работников местной больницы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Потерпевший обратился к ним за помощью. Вскоре нападавший был задержан. Отметим, что 41-летний преступник не имеет работы, ранее мужчина был судим. Против него завели дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Тем временем, «Комсомолка» продолжает следить за судьбой 4-летней жительницы Кирово-Чепецка, которую регулярно избивала родная мать. Как рассказали нашим корреспондентам в прокуратуре, девочку вскоре могут отправить в детдом.

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