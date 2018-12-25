Ради манежа снесли котельную: чтобы жители в Вересниках не замерзли, установят дополнительный насос

СЕГОДНЯ 08:27 2018-12-25T11:07:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Жильцы многоквартирного дома № 10, расположенного по Среднему переулку в Вересниках, жаловались в соцсетях на холод в квартирах. Местные жители утверждали, что им приходится постоянно использовать обогреватели для поддержания нормальной температуры в помещениях. Как выяснилось, виной тому стал новый спортивный манеж.

- При строительстве легкоатлетического манежа «Вересники» была снесена одна из местных котельных, - пояснили в пресс-службе города Кирова. - Все дома, получавшие тепло от нее, сразу были переведены на центральный тепловой пункт. Однако с приходом морозов стало ясно, что теплоэнергии дому на Среднем переулке, 10, не хватает.

Отметим, что КТК уже увеличила температуру на 7 градусов в центральном пункте, отапливающем этот многоквартирный дом. Управляющая компания вскоре установит в доме и специальный циркуляционный насос.