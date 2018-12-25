2018-12-25T11:07:43+03:00
Недвижимость

Ради манежа снесли котельную: чтобы жители в Вересниках не замерзли, установят дополнительный насос

В мэрии подчеркивают, что ситуация взята под контроль
Александр ЧАРУШИН
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Жильцы вынуждены постоянно включать обогревателиЖильцы вынуждены постоянно включать обогревателиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жильцы многоквартирного дома № 10, расположенного по Среднему переулку в Вересниках, жаловались в соцсетях на холод в квартирах. Местные жители утверждали, что им приходится постоянно использовать обогреватели для поддержания нормальной температуры в помещениях. Как выяснилось, виной тому стал новый спортивный манеж.

- При строительстве легкоатлетического манежа «Вересники» была снесена одна из местных котельных, - пояснили в пресс-службе города Кирова. - Все дома, получавшие тепло от нее, сразу были переведены на центральный тепловой пункт. Однако с приходом морозов стало ясно, что теплоэнергии дому на Среднем переулке, 10, не хватает.

Отметим, что КТК уже увеличила температуру на 7 градусов в центральном пункте, отапливающем этот многоквартирный дом. Управляющая компания вскоре установит в доме и специальный циркуляционный насос.

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