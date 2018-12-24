В Кирове больше года работал подпольный крематорий для домашних животных

СЕГОДНЯ 17:52 2018-12-24T18:09:20+03:00

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В Кирове, на улице Потребкооперации, больше года незаконно сжигали трупы домашних животных. Занимался этим один из местных жителей. Мужчина обустроил на частной территории помещение с крематорной установкой. Там же он продавал и специальные урны. Об этом сообщили журналисты канала «Россия 24».

Корреспонденты пришли в организацию нарушителя под видом клиентов. Житель Кирова рассказал, что ежедневно здесь сжигается более 30 килограммов останков. Трупы животных принимают без каких-либо справок о заболеваниях питомцев.

Помимо незаконной предпринимательской деятельности, мужчина загрязнял окружающую среду. Проверки показали, что в воздух во время кремации животных выбрасывались такие вещества, как оксид углерода, диоксид углерода, фенолы, формальдегиды и сернистые соединения. Разрешения на выброс загрязняющих веществ у нарушителя не было.

Сейчас мужчину задержали сотрудники полиции. Предпринимателю грозит штраф.