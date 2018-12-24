2018-12-24T18:10:51+03:00
Дом. Семья

В Кирове поставили больше ста елок

Все главные новогодние красавицы микрорайонов города уже открыли
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Киров внешне преобразился с приближением праздника. Фото: архив «КП»Киров внешне преобразился с приближением праздника. Фото: архив «КП»
Изменить размер текста:

Елочки поставили в скверах, парках, дворах, домах культуры, центрах местной активности - в общем, во всех оживленных местах города. В каждом микрорайоне открыли по сорок и больше елок всех размеров: от больших на главных площадях, до маленьких - на придомовых территориях.

- По всему городу поставили более ста новогодних деревьев, - рассказали в администрации Кирова. - К предновогодней суете активно подключились управляющие компании. В Ленинском районе во дворах домов поставили 20 елочек. Компания помогла организовать восемь праздников с аниматорами и конкурсами для детей.

Кстати, за прошедшие выходные в Кирове прошло больше 30 мероприятий для самых маленьких жителей города.

Новогодним оформлением занимаются и предприятия. Так, 800 организаций Кирова украсили фасады своих зданий и прилегающие территории.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24