В Кирове поставили больше ста елок

СЕГОДНЯ 17:32 2018-12-24T18:10:51+03:00

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Елочки поставили в скверах, парках, дворах, домах культуры, центрах местной активности - в общем, во всех оживленных местах города. В каждом микрорайоне открыли по сорок и больше елок всех размеров: от больших на главных площадях, до маленьких - на придомовых территориях.

- По всему городу поставили более ста новогодних деревьев, - рассказали в администрации Кирова. - К предновогодней суете активно подключились управляющие компании. В Ленинском районе во дворах домов поставили 20 елочек. Компания помогла организовать восемь праздников с аниматорами и конкурсами для детей.

Кстати, за прошедшие выходные в Кирове прошло больше 30 мероприятий для самых маленьких жителей города.

Новогодним оформлением занимаются и предприятия. Так, 800 организаций Кирова украсили фасады своих зданий и прилегающие территории.