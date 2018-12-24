Сотрудники кировской колонии подарили подгузники детям из Дома малютки

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-24T18:13:00+03:00

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В Кировском доме малютки живут и воспитываются малыши от рождения до четырех лет. В беседе с руководством выяснилось, что постоянно востребованными являются средства гигиены: подгузники, влажные салфетки для новорожденных, средства для массажа, крема и мыльные принадлежности.

На общем собрании сотрудников ОИК-4 было принято решение оказать посильную помощь малышам. На собранные средства было приобретено все самое необходимое.

В преддверии Нового года сотрудники уголовно-исполнительной системы приехали в дом малютки и встретились с руководством дошкольного учреждения его воспитанниками.

- Эти дети с самого рождения не могут получать родительское тепло и заботу - по разным причинам они остались без родителей. О них заботится государство, но каждый из нас тоже может подарить малышам частичку своей заботы, - отметили сотрудники ОИК-4.

Сотрудникам показали, как живут детишки. Провели по комнатам, где проходят занятия, продемонстрировали спортивный и музыкальный класс. Дети были рады гостям и активно общались с добровольцами.

Руководство дома малютки выразило огромную признательность и благодарность за оказанную помощь, а сотрудники в свою очередь заверили, что подобные акции будут проходить на постоянной основе.