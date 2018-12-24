В 15 районах Кировской области прибрали 32 свалки

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-24T16:48:49+03:00

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За шесть лет (с 2012 года) в регионе ликвидировали 161 помойку. Это всего лишь треть от всех мест, куда жители незаконно выкидывали отходы. К 2025 году в Кировской области планируют прибрать еще 350 несанкционированных свалок.

- Администрации всех районов работают над графиками ликвидации таких проблемных мест, - рассказали в министерстве охраны окружающей среды. - Больше всех отличились Афанасьевский, Зуевский и Вятскополянский районы. Они ликвидировали в этом году девять свалок.

С 1 января 2019 года запретят размещение отходов в несанкционированных местах. Уже в 21 районе области приняли соответствующие законы. В остальных документы должны быть подписаны до конца декабря 2018 года.

После перехода на новую систему обращения с отходами создадут мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции и площадки.