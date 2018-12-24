ГИБДД: снегопады осложнят дорожную обстановку в Кирове

СЕГОДНЯ 15:19 2018-12-24T15:19:29+03:00

Кировчан призывают быть внимательными на дорогах и тротуарах Фото: Екатерина ПЕРЕТЯГИНА

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Сегодня, 24 декабря, в Кирове и районах области изменятся погодные условия. По прогнозам синоптиков, в течение всей недели, вплоть до 30 декабря, в регионе ожидаются снегопады и потепление. Из-за относительно теплой погоды снег станет мокрым и липким. Это может привести к росту аварийности и травматизма.

- Ситуация на автодорогах региона осложнится, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Возможно снижение скорости потоков транспорта и появление заторов. Водителям стоит быть внимательными и аккуратными на дорогах, избегать опасных маневров.

Только за прошедшие выходные в Кирове и районах области зафиксировано 9 ДТП с пострадавшими. В них 10 человек получили травмы различной степени тяжести.