2018-12-24T15:18:39+03:00
Общество

Кировские охотники добыли 131 лося

Сезон охоты на этих животных скоро закроется
Евгений ДЕМИХОВ
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До конца сезона охоты на лосей осталась неделяДо конца сезона охоты на лосей осталась неделяФото: Георгий КОПЫТИН
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Во время осеннего гона в период с 1 по 30 сентября 2018 года охотники отстрелили почти полторы сотни самцов лосей. За тот же период в 2017 году добыли 123 животных. В этом году губернатор области установил лимит добычи лося в размере 2281, что больше прошлогоднего на девять процентов

- В этом году в регионе охота на лосей всех половозрастных групп заканчивается 31 декабря, - объявили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области. - На январь период охоты продлеваться не будет.

Всем охотникам необходимо сдать разрешение на добычу лося по месту его получения в течение десяти дней с момента отстрела животного или окончания срока охоты. Если документ не будет сдан вовремя, охотника могут оштрафовать на 500-4000 рублей.

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