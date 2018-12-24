Аэропорт Победилово должен кредиторам 102 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-24T14:28:26+03:00

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Контрольно-счетная палата Кировской области выяснила, что аэропорт Победилово работает неэффективно и не приносит достаточных доходов. Аудиторы проверили деятельность аэропорта в 2013-2018 годах и признали предприятие убыточным. К этому привели, например, скидки до 80% на обслуживание некоторых авиакомпаний.

Ранее, в 2010-2015 годах, неэффективные расходы составили почти 68 миллионов рублей. В их числе необоснованные премии, выписанные сотрудникам, списание задолженности и выплата повышенных процентов по займам. А одному из поставщиков за последние три года выплатили почти 30 миллионов рублей: часть денег ушла на оплату 228,5 тонн топлива, другая - на компенсацию за растраченные материалы.

- Имущество на сумму 3,9 миллиона рублей при инвентаризации просто не было найдено, - сообщает Контрольно-счетная палата Кировской области. - А имущество на сумму 15,1 миллиона рублей не востребовано и простаивает.

У руководства аэропорта нет стратегии по его развитиюФото: Сергей ШИСТАРЕВ

Победилово неоднократно получало многомиллионные денежные переводы из областного бюджета и государственную поддержку - всего на 623 миллиона рублей. Тем не менее, на 1 декабря 2018 года долги аэропорта составили 101,9 миллиона рублей. Все деньги, которые появляются на балансе организации, уходят на зарплаты, налоги и платежи - инвестиций нет, оборудование не обновляется. Для полноценной работы объекта сегодня требуется 270 миллионов рублей.

Стратегия развития на 2019 год в Победилово отсутствует. Аудиторы заверяют, что руководству аэропорта нужно срочно сократить траты и искать новые источники доходов - иначе Победилово не выйдет из трудного финансового состояния. Отчет о проверке уже направлен губернатору Кировской области, Заксобранию и транспортной прокуратуре.