Две кировчанки не поделили перекресток: «Ниссан» врезался в забор
Вчера, 23 декабря, в 13.50 часов на перекрестке улиц Ленина и Тимирязева столкнулись две иномарки. Авария случилась около дома на ул. Ленина, 178а. Фото с места ЧП опубликованы сообществом «Местоположение ДПС - Киров». Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, за рулем «Фольксвагена Поло» находилась 32-летняя кировчанка, а «Ниссаном» управляла 40-летняя женщина.
Ниссан и Фольксваген не поделили перекресток.Видео: Евгений Зорин (Местоположение ДПС - Киров vk.com/kirovdps)
- От столкновения «Ниссан Кашкай» отбросило с дороги, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - В итоге он врезался в каменный забор. Обе женщины-водителя были трезвыми, серьезных травм они не получили.
Напомним, в тот же день в Кирове произошла авария с участием пяти автомобилей. Водитель «Гранты» врезался в «Хендай» и BMW, а BMW следом зацепил и два припаркованных автомобиля.