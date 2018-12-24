2018-12-24T13:37:55+03:00
Происшествия

Кировские пожарные спасли лошадей от жажды

В спортивном клубе сломался водопровод, а животных нужно было срочно напоить
Евгений ДЕМИХОВ
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Спасатели буквально не дали умереть животным от обезвоживания. Фото: Дарья ПеретягинаСпасатели буквально не дали умереть животным от обезвоживания. Фото: Дарья Перетягина
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Инцидент произошел в воскресенье, 23 декабря. За ночь в конно-спортивном клубе в слободе Кокуй перемерз насос. Все спортсмены и сотрудники, которые приехали утром к конюшне, решили вернуться домой и привезти воды для животных, потому что кормить их без жидкости нельзя - могут начаться колики. А это серьезное ЧП: если не оказать срочную помощь, то это может закончиться смертью.

- Управляющая клубом поняла, что своими силами не справиться, ведь одна лошадь за прием пищи выпивает до десяти литров воды, а животных в клубе аж 50, - рассказала посетительница конного клуба Дарья Перетягина. - За день лошадей кормят три-четыре раза, а когда заработает насос - неизвестно. Поэтому и решили звонить пожарным. Спасатели привезли целую цистерну воды и наполнили кормушки и баки.

К счастью, помощь пожарных больше не понадобилась. Насос разморозили уже через три часа. Сейчас в спортивном клубе все в порядке, ни одно животное не пострадало.

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