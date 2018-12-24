Пропавшего две недели назад кировчанина нашли в нижегородской больнице

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-24T13:31:26+03:00

Его жена написала об этом в социальных сетях

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Александр Юферев пропал две недели назад: ушел из дома 12 декабря, в 18.00, и долго не выходил на связь. Его жена забила тревогу, и уже через два дня на форуме поискового отряда «Лиза Алерт» появилась ориентировка на мужчину.

Спустя почти две недели поисков, репостов в социальных сетях Александра нашли, об этом сообщила его жена.

- Ребят, Санек нашелся - он в Нижнем, в больнице, - написала девушка на своей странице. - Всем спасибо! Я в пути!