Долги кировчан перед банками составили 61% от зарплаты

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-24T13:10:48+03:00

За год суммы задолженностей выросли почти на 33 тысячи рублей

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В агентстве «РИА Рейтинг» рассказали, жители каких регионов России оказались самыми закредитованными. Кировская область заняла 73-е место в списке из 85 позиций: долги кировчан перед банками продолжают расти. В среднем на каждого работающего кировчанина сегодня приходится задолженность в 171 тысячу рублей.

- Средний долг кировчан по кредитам уже составил 60,7% от среднегодовой зарплаты в регионе, - сообщили эксперты. - По сравнению с 2017 годом, суммы задолженности в Кировской области выросли в среднем на 32,7 тысячи рублей.

Отметим, что наименее закредитованными оказались жители Крыма, Севастополя и Ингушетии. Самые большие долги перед банками оказались у жителей Калмыкии, Адыгеи и Чувашии.

Данные экспертов подтвердили рейтинг, опубликованный еще летом Национальным бюро кредитных историй. По данным аналитиков, свыше 76% кировчан, взявших банковские займы, ежемесячно отдают по ним большую часть своих зарплат.