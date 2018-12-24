Погода в Кирове: неделя будет теплой и снежной

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-24T13:13:14+03:00

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Грядущая неделя в Кирове станет теплой и снежной. По прогнозам синоптиков, всю неделю температура воздуха будет колебаться от -6 до -14 градусов Цельсия.

Наступило то время, когда надо вооружиться морковью и ведрами и отправиться во дворы лепить снежных баб, потому что всю неделю с 24 по 30 декабря в городе будет идти снег. А из-за теплой погоды он будет мокрым и липким.

Так, сегодня, 24 декабря 2018 года столбик термометра будет колебаться в районе 7 градусов ниже нуля. Вторник и среда станут на один-два градуса холоднее. Однако среда будет самым теплым днем недели: -6 градусов днем и -8 ночью.

К выходным придет легкое похолодание: в субботу дневная температура воздуха составит -13 градусов Цельсия, ночная - 14 градусов ниже ноля, в воскресенье наоборот: днем -14, а ночью 13 градусов ниже ноля.