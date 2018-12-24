2018-12-24T13:14:34+03:00
Общество

4-летнюю избитую девочку из Кирово-Чепецка могут отправить в детдом

Это произойдет только по решению суда
Евгений ДЕМИХОВ
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Мать еще может вернуть своего ребенка в семьюМать еще может вернуть своего ребенка в семьюФото: Олег ЗОЛОТО
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Сейчас по делу истязания малолетней идет следствие. На мать четырехлетней девочки завели уголовное дело по ст. 117 «Истязание». Делать какие-либо выводы еще рано. Однако есть предпосылки к тому, чтобы ребенка отправили в детский дом. Для этого должны произойти определенные события.

- Если рассматривать ситуацию в теории, то по итогам следствия органы опеки и попечительства могут обратиться в суд с требованием лишить мать родительских прав, - пояснили «Комсомолке» в прокуратуре Кировской области. - На основании решения суда будет определена дальнейшая судьба ребенка. В случае если признают, что нарушение прав злостное, то родителя могут лишить прав, а девочку направить в детский дом.

Существует и другой исход дела: возможно ограничение родительских прав. В таком случае ребенок все равно отправится в детский дом, но тогда родитель еще сможет вернуть чадо в семью. Для этого нужно восстановить права. Родитель будет находиться под строгим надзором соответствующих органов, которые трудно обвести вокруг пальца, поэтому придется на самом деле встать на путь исправления.

На практике это должно выглядеть так, что для ребенка в семье созданы комфортные условия: банальной уборкой в квартире тут не обойдешься.

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