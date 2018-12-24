2018-12-24T11:34:29+03:00
Происшествия

В Кирове задержали банду наркоторговцев

Троих преступников заключили под стражу
Александр ЧАРУШИН
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В квартирах подозреваемых прошли обыски. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиВ квартирах подозреваемых прошли обыски. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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На днях в Кирове взяли с поличным 18-летнего распространителя наркотиков. Молодого человека поймали прямо у «закладки» - тайника с запрещенными веществами. Кировчанин рассказал, что адреса оптовых «закладок» он получал через мессенджер, а затем разносил дозы по более мелким тайникам.

Обыск у подозреваемых в торговле наркотиками.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

Вскоре полиция нашла еще одного участника банды, 23-летнего мужчину из Костромской области. Решением «кураторов» он был «переведен» в Киров и занялся распространением наркотиков в нашем городе. Помогал ему 24-летний местный житель.

- Еще одного «закладчика» задержали позднее остальных, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - 19-летний кировчанин также получал оптовые партии наркотиков и распространял их по тайникам. В квартирах всех подозреваемых прошли обыски: оперативники изъяли крупную партию запрещенных веществ, упаковки и электронные весы. Дело заведено по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере». Троих подозреваемых заключили под стражу.

Напомним, ранее в Кирове «накрыли» банду наркоторговцев, которую возглавил экс-работник службы наркоконтроля. Всего в деле 120 эпизодов сбыта запрещенных веществ в Кирове и районах Кировской области.

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