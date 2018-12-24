Восьмилетняя девочка спасла насквозь промокшего, сидевшего на морозе кота

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-24T14:23:52+03:00

Животного с гниющей на боку раной отправили в ветклинику на обследование и лечение

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В Кирове восьмилетняя девочка спасла замерзающего кота: ребенок выносил мусор и заметил у дома худощавого, промокшего с головы до ног питомца. Она, недолго думая, взяла его и принесла домой. Животное было измучено, истощено и полностью мокрое - застывшая вода была даже в ушах. Кот сильно продрог, по всей видимости, он просидел на холоде около получаса. В Кирове на тот момент был около -10 градусов.

- Когда дочь принесла кота, первая реакция была: «Какой кошмар!» - делится куратор волонтерского движения «Дари добро» Екатерина Глубоковских. - Так и прозвали его - Кошмар. У него явно истощение: кожа да кости, на боку гниющая рана, вся шерсть в колтунах. Мы его отогрели, накормили и увезли в клинику. Конечно, брошенные коты и собаки - давно уже не диво российской действительности. Но эта ситуация... несколько шокирует, ведь на улице было -10, если не меньше.

Кот по кличке Кошмар сейчас в клинике. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХ

Сейчас жизни Кошмара ничего не угрожает. Кот весит всего два килограмма, но в ветклинике он отъедается, у него отменный аппетит. В ближайшие дни придут результаты анализов и уже будет известно, от чего лечить Кошмара. Но коту точно нужен присмотр врачей: неизвестно, во что может вылиться обморожение.

Его жизни ничего сейчас не угрожает, но неизвестно, что будет дальше. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХ

За сутки новость о Кошмаре разлетелась по социальным сетям. Кировчане уже начали переводить деньги на его лечение и реабилитацию: за два дня собрали больше 4 000 рублей. Помочь коту Кошмару можно, написав его куратору Екатерине или принести помощь в клинику «Верный друг» на Октябрьском проезде,14. Вся информация - на странице Екатерины.