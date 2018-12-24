2018-12-24T14:23:52+03:00
Общество

Восьмилетняя девочка спасла насквозь промокшего, сидевшего на морозе кота

Животного с гниющей на боку раной отправили в ветклинику на обследование и лечение
Елизавета Захарова
Поделиться:
В Кирове восьмилетняя девочка спасла мокрого кота, сидевшего на морозе. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХВ Кирове восьмилетняя девочка спасла мокрого кота, сидевшего на морозе. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХ
Изменить размер текста:

В Кирове восьмилетняя девочка спасла замерзающего кота: ребенок выносил мусор и заметил у дома худощавого, промокшего с головы до ног питомца. Она, недолго думая, взяла его и принесла домой. Животное было измучено, истощено и полностью мокрое - застывшая вода была даже в ушах. Кот сильно продрог, по всей видимости, он просидел на холоде около получаса. В Кирове на тот момент был около -10 градусов.

- Когда дочь принесла кота, первая реакция была: «Какой кошмар!» - делится куратор волонтерского движения «Дари добро» Екатерина Глубоковских. - Так и прозвали его - Кошмар. У него явно истощение: кожа да кости, на боку гниющая рана, вся шерсть в колтунах. Мы его отогрели, накормили и увезли в клинику. Конечно, брошенные коты и собаки - давно уже не диво российской действительности. Но эта ситуация... несколько шокирует, ведь на улице было -10, если не меньше.

Кот по кличке Кошмар сейчас в клинике. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХ

Кот по кличке Кошмар сейчас в клинике. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХ

Сейчас жизни Кошмара ничего не угрожает. Кот весит всего два килограмма, но в ветклинике он отъедается, у него отменный аппетит. В ближайшие дни придут результаты анализов и уже будет известно, от чего лечить Кошмара. Но коту точно нужен присмотр врачей: неизвестно, во что может вылиться обморожение.

Его жизни ничего сейчас не угрожает, но неизвестно, что будет дальше. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХ

Его жизни ничего сейчас не угрожает, но неизвестно, что будет дальше. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХ

За сутки новость о Кошмаре разлетелась по социальным сетям. Кировчане уже начали переводить деньги на его лечение и реабилитацию: за два дня собрали больше 4 000 рублей. Помочь коту Кошмару можно, написав его куратору Екатерине или принести помощь в клинику «Верный друг» на Октябрьском проезде,14. Вся информация - на странице Екатерины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 15 районах Кировской области прибрали 32 свалки
ГИБДД: снегопады осложнят дорожную обстановку в Кирове
Кировские охотники добыли 131 лося
Аэропорт Победилово должен кредиторам 102 миллиона рублей
Две кировчанки не поделили перекресток: «Ниссан» врезался в забор
Кировские пожарные спасли лошадей от жажды
Пропавшего две недели назад кировчанина нашли в нижегородской больнице
Долги кировчан перед банками составили 61% от зарплаты
Чепчанин украл два телефона в поезде «Москва - Чита»
Погода в Кирове: неделя будет теплой и снежной
4-летнюю избитую девочку из Кирово-Чепецка могут отправить в детдом
В Кирове задержали банду наркоторговцев
Лихач на «Гранте» спровоцировал ДТП с пятью машинами
Кировская «Родина» сыграла вничью с архангельским «Водником»
За ночь в Кирове произошло сразу три пожара
Волонтеры просят кировчан спасти жизнь 25 собакам
Кировчане смогут увидеть «медузу» от запуска ракеты
На Октябрьском проспекте кировчанин дважды проехал на красный свет
Кировчан просят не кататься на недостроенных горках
Полицейские разыскивают в Кирове нарушителя ПДД
На Киров спустился густой туман
Расписание кировских электричек в праздники изменится
В Кирове начались поиски 29-летней девушки
Центральный рынок в Кирове перестроят к 2020 году
В Мурашинском районе жильцов не успели переселить из аварийных домов
В Киров привезли крупную партию зараженных семян из Москвы