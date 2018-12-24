2018-12-24T12:21:06+03:00
Происшествия

Лихач на «Гранте» спровоцировал ДТП с пятью машинами

Кировчанин не успел затормозить на въезде во двор
Александр ЧАРУШИН
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Авария случилась на улице Труда. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиАвария случилась на улице Труда. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 23 декабря, в 11.45 часов, в центре Кирова произошла авария с участием пяти машин. Виновником аварии стал 38-летний водитель «Лады Гранты». Мужчина ехал по улице Труда на слишком высокой скорости. Перед въездом во двор дома на ул. Труда, 37, он увидел попутный «Хендай», не успел затормозить и врезался в него.

- После столкновения с «Хендаем» «Гранту» вынесло на встречную полосу, прямо в автомобиль BMW, - сообщили «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - BMW от удара откинуло на обочину дороги, где он столкнулся с припаркованными «Опелем» и «Фольксвагеном». За рулем «Хендая» находилась 34-летняя женщина, а за рулем BMW - 48-летний кировчанин. Они не получили травм. Салоны «Опеля» и «Фольксвагена» в момент аварии были пустыми.

Напомним, полиция продолжает розыск 26-летнего Александра Скрябина. Молодого человека подозревают в нарушении правил движения - причем ранее он уже был подвергнут административному наказанию. Теперь его может ждать суд уже по уголовной статье.

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