2018-12-24T11:56:22+03:00
Спорт

Кировская «Родина» сыграла вничью с архангельским «Водником»

Наша команда по-прежнему остается на последнем месте турнирной таблицы
Анна КРЮКОВА
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Родина заработала второе очко в чемпионате. Фото: khcrodina.ruРодина заработала второе очко в чемпионате. Фото: khcrodina.ru
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В субботу, 22 декабря, кировские хоккеисты сыграли с архангельским «Водником». Матч проходил в Кирове и закончился ничьей. Информация об этом появилась в официальной группе хоккейного клуба.

Первый тайм игры завершился счетом 1:3 в пользу «Водника». Однако во втором тайме всего за 4 минуты кировчане смогли отыграться до 3:3. Затем «Родина» порадовала болельщиков еще двумя голами. Но гостям удалось сравнять счет. В итоге матч завершился со счетом 5:5.

Напомним, что сейчас «Родина» остается на последнем месте турнирной таблицы. Следущий матч пройдет во вторник, 25 декабря. Кировские хоккеисты сыграют с сыктывкарским «Строителем».

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