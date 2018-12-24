Кировская «Родина» сыграла вничью с архангельским «Водником»

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-24T11:56:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 22 декабря, кировские хоккеисты сыграли с архангельским «Водником». Матч проходил в Кирове и закончился ничьей. Информация об этом появилась в официальной группе хоккейного клуба.

Первый тайм игры завершился счетом 1:3 в пользу «Водника». Однако во втором тайме всего за 4 минуты кировчане смогли отыграться до 3:3. Затем «Родина» порадовала болельщиков еще двумя голами. Но гостям удалось сравнять счет. В итоге матч завершился со счетом 5:5.

Напомним, что сейчас «Родина» остается на последнем месте турнирной таблицы. Следущий матч пройдет во вторник, 25 декабря. Кировские хоккеисты сыграют с сыктывкарским «Строителем».