2018-12-23T21:23:43+03:00
Происшествия

За ночь в Кирове произошло сразу три пожара

Информация о пострадавших уточняется
Анна КРЮКОВА
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О пожаре в Ганино сообщили очевидцы в соцсетях. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheО пожаре в Ганино сообщили очевидцы в соцсетях. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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В воскресенье, 23 декабря, в Кирове вспыхнуло сразу три пожара. Все они произошли ночью. Сначала к пожарным обратились взволнованные жители улицы Мостовицкой. Они сообщили, что на одной из парковок загорелся автомобиль. Во время пожара пострадал салон, моторный отсек машины и покрытие капота. Причина возгорания уточняется.

В 04.09 в слободе Егоровской загорелась баня. Пожар тушил 21 человек и 6 пожарных расчетов. В результате в помещении обгорели стены и потолок, закоптилось имущество.

О третьем пожаре сообщили очевидцы в соцсетях. Кировчане рассказали, что в Ганино на территории частного дома загорелась одна из построек. Информация о пострадавших и о причине пожара от сотрудников МЧС пока не поступала.

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