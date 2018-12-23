За ночь в Кирове произошло сразу три пожара

СЕГОДНЯ 20:19 2018-12-23T21:23:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 23 декабря, в Кирове вспыхнуло сразу три пожара. Все они произошли ночью. Сначала к пожарным обратились взволнованные жители улицы Мостовицкой. Они сообщили, что на одной из парковок загорелся автомобиль. Во время пожара пострадал салон, моторный отсек машины и покрытие капота. Причина возгорания уточняется.

В 04.09 в слободе Егоровской загорелась баня. Пожар тушил 21 человек и 6 пожарных расчетов. В результате в помещении обгорели стены и потолок, закоптилось имущество.

О третьем пожаре сообщили очевидцы в соцсетях. Кировчане рассказали, что в Ганино на территории частного дома загорелась одна из построек. Информация о пострадавших и о причине пожара от сотрудников МЧС пока не поступала.