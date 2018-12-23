2018-12-23T21:22:39+03:00
Общество

Волонтеры просят кировчан спасти жизнь 25 собакам

Животные попали в отлов
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Волонтеры ищут животным дом. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcatВолонтеры ищут животным дом. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat
Изменить размер текста:

В Кирове волонтеры просят кировчан приютить или взять на передержку 25 собак. Животные попали в отлов, однако хозяева за питомцами не приехали. Об этом рассказали в группе помощи бездомным животным «Дари добро».

- В гостиницу собак перевезти не могут, так как до сих пор не закрыт долг за тех питомцев, которые там уже живут, - поясняют активисты. - Все животные - разные, красивые, серьезные и добрые. Нужно всего 25 человек, каждый из которых решит совершить очень важный и ответственный шаг - спасти жизнь.

За прошедший день уже 12 кировчан согласились принять на передержку собак или оказали материальную помощь. Однако более десяти собак по-прежнему остаются без хозяев. Если вы готовы взять животное на время или насовсем, звоните по телефону: 8(912)829-74-75.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24