Волонтеры просят кировчан спасти жизнь 25 собакам

СЕГОДНЯ 17:11 2018-12-23T21:22:39+03:00

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В Кирове волонтеры просят кировчан приютить или взять на передержку 25 собак. Животные попали в отлов, однако хозяева за питомцами не приехали. Об этом рассказали в группе помощи бездомным животным «Дари добро».

- В гостиницу собак перевезти не могут, так как до сих пор не закрыт долг за тех питомцев, которые там уже живут, - поясняют активисты. - Все животные - разные, красивые, серьезные и добрые. Нужно всего 25 человек, каждый из которых решит совершить очень важный и ответственный шаг - спасти жизнь.

За прошедший день уже 12 кировчан согласились принять на передержку собак или оказали материальную помощь. Однако более десяти собак по-прежнему остаются без хозяев. Если вы готовы взять животное на время или насовсем, звоните по телефону: 8(912)829-74-75.