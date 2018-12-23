Кировчане смогут увидеть «медузу» от запуска ракеты

СЕГОДНЯ 16:40 2018-12-23T16:40:45+03:00

Пусковой эффект можно будет увидеть ориентировочно с 04.00 до 07.00 утра. Фото: Сергей КОКОВИН, vk.com/meteokirov

За явлением можно будет понаблюдать 25 декабря

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Во вторник, 25 декабря, жители города смогут увидеть след от запуска ракеты с Плесецка. «Медуза» будет видна ориентировочно с 04.00 до 07.00. Об этом сообщили в группе «Любительская метеорология в Кирове».

- Ракета полетит через север Архангельской области, - поясняют метеорологи-любители. - Близость ее полета может дать возможность кировчанам стать свидетелями появления пускового эффекта.

Напомним, что «медуза» - это след отработанных газов в верхних разряженных слоях атмосферы, подсвеченный солнцем.