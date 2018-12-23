На Октябрьском проспекте кировчанин дважды проехал на красный свет
Жители города пожаловались в соцсетях на кировчанина, который дважды проигнорировал красный сигнал светофора. В субботу, 22 декабря, мужчина мчался по Кирову на Ford Transit и едва не сбил пешеходов. Видеозапись с «гонщиком» появилась в группе «Злой кировчанин».
Сначала мужчина проехал на красный свет на Октябрьском проспекте. Затем он повернул на улицу Азина и промчался также на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу. В этот момент на «зебре» находились люди.
Лихач на Октябрьском проспекте.Видео: Александр Нечаев, vk.com/zlo43
Напомним, что согласно «Кодексу РФ об административных правонарушениях» проезд на красный свет наказывается штрафом - 1000 рублей.