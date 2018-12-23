Кировчан просят не кататься на недостроенных горках

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-23T09:44:51+03:00

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В среду, 26 декабря, на Театральной площади откроются горки. Сейчас работы по строительству конструкций завершаются. Правда, многие кировчане уже катаются на недоделанных горках. Об этом сообщили в администрации Кирова.

- Днем мы залили горки водой и выставили ограждения, но дети бегают прямо по сырому снегу, - рассказал подрядчик. - Из-за этого поверхность приходится перезаливать и снова выравнивать. Мы очень просим родителей объяснить ребятам, что перелазить через ограждения нельзя, и на горке кататься пока рано.

Напомним, что всего в ледовом городке на площади появится четыре горки. Одна из них - деревянная, две средние ледяные и одна ледяная горка для самых маленьких кировчан.