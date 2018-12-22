2018-12-22T13:57:48+03:00
Общество

На Киров спустился густой туман

Жители города выкладывают фотографии с природным явлением
Анна КРЮКОВА
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Туман возник с самого утра. Фото: Роман СОЛОВЬЕВ, vk.com/zlo43Туман возник с самого утра. Фото: Роман СОЛОВЬЕВ, vk.com/zlo43
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Кировчане сообщают в соцсетях о густом тумане в городе. Особенно сильно «заволокло» улицы от Зонального института до Филармонии. Некоторые из жителей города считают, что туман мог появиться из-за выбросов с заводов.

Кирвочане предупреждают друг друга о плохой видимости на дорогах. Фото: Илья УСАТОВ

Кирвочане предупреждают друг друга о плохой видимости на дорогах. Фото: Илья УСАТОВ

Однако большинство кировчан отмечают, что природное явление возникло из-за сильных морозов и высокого содержания влаги в атмосфере.

Уже несколько дней деревья покрыты изморозью. Фото: Татьяна Шумилова

Уже несколько дней деревья покрыты изморозью. Фото: Татьяна Шумилова

Напомним, что уже несколько дней в Кирове покрыты изморозью. Обычно такое явление наблюдается при температуре ниже -10 градусов, слабом ветре и дымке.

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