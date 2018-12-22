Расписание кировских электричек в праздники изменится

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-22T13:11:38+03:00

С 10 января пригородные поезда будут ходить по прежнему порядку движения

Изменить размер текста: A A

С 28 декабря по 10 января кировские электрички будут ездить по другому расписанию. Изменения связаны с новогодними и рождественскими праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе кировского отделения ГЖД.

Порядок движения пригородных поездов:

- 28 декабря 2018 года – по рабочему дню четверга;

- 29 декабря 2018 года – по рабочему дню пятницы;

- 30, 31 декабря 2018 года, 1-7 января 2019 года – по рабочему дню субботы;

- 8 января 2019 года – по рабочему дню воскресенья;

- 9 января 2019 года – по рабочему дню понедельника.

Дополнительную информацию по расписанию электричек можно получить по номеру: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на вокзале или на сайте vvppk.ruhttps://vvppk.ru/.