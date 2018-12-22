2018-12-22T12:33:43+03:00
Общество

В Кирове начались поиски 29-летней девушки

Татьяна Кудрова пропала 18 декабря
Анна КРЮКОВА
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Девушка может находиться в КировеДевушка может находиться в Кирове
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Кировчан просят помочь разыскать 29-летнюю Татьяну Кудрову. Она ушла из дома в поселке Торфяной Оричевского района 18 декабря. С тех пор ничего о местонахождении Татьяны неизвестно. Об том сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт в Кирове».

- Пропавшая была одета в красную болоньевую куртку с капюшоном, синие джинсы, серую вязаную шапку с помпоном, черные замшевые сапоги до колена, - поясняют активисты.

Рост Татьяны составляет 160 сантиметров. Телосложение - худощавое, цвет глаз - голубой, волосы - темно-русые, длинные, прямые.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 89993615099, 8(800)700-54-52 или 112.

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