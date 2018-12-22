2018-12-22T11:59:01+03:00
Общество

Центральный рынок в Кирове перестроят к 2020 году

Ремонт начнется с главного павильона
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Реконструкция рынка начнется в 2019 годуРеконструкция рынка начнется в 2019 годуФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Центральный рынок в Кирове ожидает масштабная реконструкция. В следующем году начнется ремонт главного павильона. Полностью перестроить рынок планируют к 2020 году. Об этом сообщили в администрации города.

- Необходимо качественно изменить условия и для продавцов, и для покупателей, - пояснил сити-менеджер Илья Шульгин. – Нужно привести в порядок территорию рынка, торговые площадки, обеспечить соблюдение санитарных норм, расширить ассортимент продукции за счет предоставления мест вятским фермерским хозяйствам.

После реконструкции в главном павильоне появится три зоны торговли: овощная, мясная и рыбная. Их будут украшать фирменные вывески. Мобильные прилавки будут стилизованы под фермерские тележки. Напротив торговых площадок разместятся небольшие кафетерии и шашлычные. Также в дизайн-проекте нового павильона есть и «комната матери и ребенка».

Кроме того, в 2019 году для посетителей рынка планируется обустроить бесплатную парковку на 108 машиномест.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Расписание кировских электричек в праздники изменится
В Кирове начались поиски 29-летней девушки
В Мурашинском районе жильцов не успели переселить из аварийных домов
В Киров привезли крупную партию зараженных семян из Москвы
Новый каток на Спасской пришлось разбить из-за аварии на трубах
За год в Кировской области завели 107 дел о подделке денег
Приметы на день зимнего солнцестояния: какие урожаи вырастут на кировских полях в 2019 году
В центре Кирова женщина на «Тойоте» сбила 63-летнюю пенсионерку
Утка-шпатель, рыба и водоросли: что находили кировчане в ледовом городке на «Театралке»
70-летняя вкладчица МММ отдала мошенникам еще 200 тысяч рублей
Завтра в Кирове откроют главную новогоднюю елку города
93-летняя кировчанка погибла на пожаре
В Кирове поменяют схему размещения ларьков и киосков
Подписка «Лицей Плюс Экзамены» поможет подготовиться к поступлению в вуз мечты
Пока чепчанин лежал без сознания после драки, его обокрал собутыльник
Погода в Кирове на выходные: потепления на этой неделе не будет
В субботу в Кирове стартует предновогодний киномарафон
Мошенник, обманувший кировчан на 26 миллионов рублей, не может выплатить ущерб из-за маленькой зарплаты
В Слободском 17-летний парень изнасиловал маленькую девочку
На трассе в Советском районе пенсионер погиб, вылетев в кювет
Картофельная елка из Котельнича попала в топ самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей