Центральный рынок в Кирове перестроят к 2020 году

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-22T11:59:01+03:00

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Центральный рынок в Кирове ожидает масштабная реконструкция. В следующем году начнется ремонт главного павильона. Полностью перестроить рынок планируют к 2020 году. Об этом сообщили в администрации города.

- Необходимо качественно изменить условия и для продавцов, и для покупателей, - пояснил сити-менеджер Илья Шульгин. – Нужно привести в порядок территорию рынка, торговые площадки, обеспечить соблюдение санитарных норм, расширить ассортимент продукции за счет предоставления мест вятским фермерским хозяйствам.

После реконструкции в главном павильоне появится три зоны торговли: овощная, мясная и рыбная. Их будут украшать фирменные вывески. Мобильные прилавки будут стилизованы под фермерские тележки. Напротив торговых площадок разместятся небольшие кафетерии и шашлычные. Также в дизайн-проекте нового павильона есть и «комната матери и ребенка».

Кроме того, в 2019 году для посетителей рынка планируется обустроить бесплатную парковку на 108 машиномест.