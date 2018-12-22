2018-12-22T11:32:45+03:00
Общество

В Мурашинском районе жильцов не успели переселить из аварийных домов

За срывы сроков ответит подрядчик
Мария ПЕТРОВА
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Жителям Мурашинского района не удалось в этом году переехать в новые домаЖителям Мурашинского района не удалось в этом году переехать в новые домаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Программа по переселению из ветхого и аварийного жилфонда близится к своему завершению. В пятницу, 21 декабря, на заседании правительства министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук отчитался о том, что удалось сделать за год.

Участниками программы переселения за это время стали 1947 жителей из 16 районов, проживающие в 217 аварийных домах. Новое жилье приобреталось тремя способами: на вторичном рынке, в строящихся домах, или же муниципалитет заключал соглашения выкупа.

Однако удалось переселить не всех. В Мурашинском районе, к примеру, подвел застройщик. Местные власти заключили контракт с АО «Северстройгрупп» на приобретение 124 квартир в двух строящихся домах.

- Первый этап строительно-монтажных работ, то есть устройство фундаментов, должны были завершить к 25 июля, - сообщил и.о. главы Мурашинского района Дмитрий Чащин. - По факту, их закончили 15 сентября. Сейчас продолжаются работы по возведению несущих конструкций третьего этажа в первом здания, во втором доме возводят несущие конструкции на втором этаже. Хотя этот вид работ должен быть завершен к 25 декабря.

Администрация района направила уведомление застройщику о том, что тот не выполняет свои обязательства, следовательно, ему придется платить штраф. Дмитрий Чащин отметил, что строящиеся дома сдадут в первом полугодии 2019 года.

Глава региона Игорь Васильев заметил, что программа по переселению граждан продолжится. На этот раз будут расселять тех, кто живет в аварийных домах, которые были признаны такими с 2012 года по 1 января 2017 года.

- Сейчас в Кировской области идет формирование реестра таких домов. Работа должна быть завершена до 15 января 2019 года, - добавил Бондарчук.

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