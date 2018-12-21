В Киров привезли крупную партию зараженных семян из Москвы

СЕГОДНЯ 17:34 2018-12-21T17:46:05+03:00

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В большой партии семян кочанного салата нашли примеси семян растений-паразитов. В Киров их привезли из Москвы. Все 150 пакетов с зараженными семенами изъяли.

- Специалисты отдела фитосанитарного надзора совместно с сотрудниками кировского филиала ФГБУ «НИИКР» обнаружили семена повилки европейской, - объяснили в Россельхознадзоре по Кировской области. - Это растение наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Паразит задерживает в развитии все другие культуры и истощает их. В результате растения погибают.

Специалисты рассказали, что повилки способствуют распространению других паразитов и многих вирусов. А в самих растениях содержатся алкалоиды, которыми могут отравиться животные.