2018-12-21T17:46:05+03:00
Общество

В Киров привезли крупную партию зараженных семян из Москвы

Все 150 пакетов изъяли, а организацию-распространителя наказали
Евгений ДЕМИХОВ
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Растения-паразиты очень опасны для сельского хозяйства. Фото: www.rshn43.ruРастения-паразиты очень опасны для сельского хозяйства. Фото: www.rshn43.ru
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В большой партии семян кочанного салата нашли примеси семян растений-паразитов. В Киров их привезли из Москвы. Все 150 пакетов с зараженными семенами изъяли.

- Специалисты отдела фитосанитарного надзора совместно с сотрудниками кировского филиала ФГБУ «НИИКР» обнаружили семена повилки европейской, - объяснили в Россельхознадзоре по Кировской области. - Это растение наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Паразит задерживает в развитии все другие культуры и истощает их. В результате растения погибают.

Специалисты рассказали, что повилки способствуют распространению других паразитов и многих вирусов. А в самих растениях содержатся алкалоиды, которыми могут отравиться животные.

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