Новый каток на Спасской пришлось разбить из-за аварии на трубах
Сегодня, 21 декабря, на пешеходной части улицы Спасской прорвало трубу. Прежде чем начать ремонт, бригаде рабочих пришлось отключить подачу воды по трубопроводу. Для этого они были вынуждены разбить лед - иначе рабочие не добрались бы до колодца, который расположен прямо под развлекательной площадкой.
Как сообщили в пресс-службе города Кирова, в ходе работ пострадала лишь часть ледового покрытия катка. Уже к полуночи последствия аварии будут устранены. По плану, на восстановление катка на улице Спасской уйдет не более суток.
Напомним, 18 декабря в Кирове случились сразу три аварии на коммунальных сетях. Трубы прорвало на улице Московской (у ЖК «Малахит»), на перекрестке улиц Володарского и Розы Люксембург, а также неподалеку от Нововятского механического завода.