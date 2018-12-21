2018-12-21T17:47:12+03:00
Общество

Новый каток на Спасской пришлось разбить из-за аварии на трубах

В течение выходных покрытие будет восстановлено
Александр ЧАРУШИН
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Колодец находится прямо под ледовым покрытием катка. Фото: пресс-служба города КироваКолодец находится прямо под ледовым покрытием катка. Фото: пресс-служба города Кирова
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Сегодня, 21 декабря, на пешеходной части улицы Спасской прорвало трубу. Прежде чем начать ремонт, бригаде рабочих пришлось отключить подачу воды по трубопроводу. Для этого они были вынуждены разбить лед - иначе рабочие не добрались бы до колодца, который расположен прямо под развлекательной площадкой.

Как сообщили в пресс-службе города Кирова, в ходе работ пострадала лишь часть ледового покрытия катка. Уже к полуночи последствия аварии будут устранены. По плану, на восстановление катка на улице Спасской уйдет не более суток.

Напомним, 18 декабря в Кирове случились сразу три аварии на коммунальных сетях. Трубы прорвало на улице Московской (у ЖК «Малахит»), на перекрестке улиц Володарского и Розы Люксембург, а также неподалеку от Нововятского механического завода.

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