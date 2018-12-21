2018-12-21T16:34:39+03:00
Происшествия

За год в Кировской области завели 107 дел о подделке денег

Чаще всего фальшивки выявляют уже при пересчете в банке
Александр ЧАРУШИН
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Отследить фальшивомонетчиков становится все труднееОтследить фальшивомонетчиков становится все труднееФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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За 2018 год в Кировской области зафиксировано свыше 100 случаев сбыта поддельных банковских купюр. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области. По статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег» завели 107 уголовных дел. В большинстве случаев фальшивые банкноты обнаруживают уже при пересчете и сдаче выручки в банке. Это затрудняет дальнейшие поиски преступников.

Напомним, в октябре в Кирове осудили жителя Московской области, который расплачивался фальшивыми деньгами в аптеках и магазинах. Мужчине дали 4 года колонии строгого режима.

А в сентябре 2018 года в Кирове задержали 16-летнего подростка. Молодой человек как минимум 9 раз расплатился фальшивыми 5-тысячными купюрами при покупке товаров в магазинах и кафе нашего города.

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