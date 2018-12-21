Приметы на день зимнего солнцестояния: какие урожаи вырастут на кировских полях в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-21T16:16:42+03:00

Судя по инею на деревьях, урожай в следующем году будет обильным Фото: Елизавета Захарова

По самому короткому дню кировчане смогут определить погоду на весну и лето

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В 2018 году день зимнего солнцестояния выпал на 21 декабря. Ночь с 21 на 22 число будет самой длинной в году. С 22 декабря световой день начнет увеличиваться.

В народе по самому короткому дню года предсказывали погоду на Новый год, весну и даже на лето. «Комсомолка» собрала народные предания и составила свой небольшой список примет для дня зимнего солнцестояния.

Примета 1: В этот день предсказывали, каким будет 31 декабря. Считалось, что погода в эти дни будет абсолютно одинаковой: и снег, и заморозки, и туманы, и ветер - все повторится.

Примета 2: В народе верили, что преимущественное направление ветра со дня зимнего солнцестояния не изменится вплоть до дня весеннего равноденствия, который наступает через три месяца.

Примета 3: По инею на ветках деревьев определяли урожайность следующего лета. Если веточки покрыты льдинками, то урожаи в следующем году будут обильными, а весна придет рано.

Примета 4: Безветренная погода в день солнцестояния предсказывает хороший сбор фруктов летом будущего года.

Примета 5: Дождливый день предвещает дождливую весну.

Примета 6: Если 21 декабря срезать веточку вишни и поставить ее в воду, а к Рождеству она расцветет, то лето будет ягодным.

Кстати, в народе считали, что в этот день нужно загадывать желания и проводить генеральную уборку.