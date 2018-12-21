2018-12-21T15:23:46+03:00
Происшествия

В центре Кирова женщина на «Тойоте» сбила 63-летнюю пенсионерку

Пострадавшую доставили в больницу
Александр ЧАРУШИН
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Фото: Дмитрий Вылегжанин (Местоположение ДПС - Киров vk.com/kirovdps)Фото: Дмитрий Вылегжанин (Местоположение ДПС - Киров vk.com/kirovdps)
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Сегодня, в 12.50 часов, в центре Кирова пенсионерка попала под колеса иномарки. Видеозапись с места событий опубликована в сообществе «Местоположение ДПС - Киров». Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, 63-летнюю женщину сбили у дома на ул. Комсомольской, 23.

В центре Кирова сбили 63-летнюю женщину.Видео: Дмитрий Вылегжанин (Местоположение ДПС - Киров vk.com/kirovdps)

- Пенсионерка шла по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - В этот момент ее сбила «Тойота Рав 4». За рулем авто находилась 37-летняя кировчанка - по предварительным данным, она была трезвой. Пенсионерка от столкновения получила травмы, ее доставили в больницу. После осмотра станет ясно, нужна ли ей госпитализация.

Напомним, днем ранее в Советском районе 60-летний мужчина погиб, вылетев с трассы в кювет.

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